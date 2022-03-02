В «Динамо» заявили, что Шварц продолжит работать с командой

Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу продолжения сотрудничества с главным тренером Сандро Шварцем.

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате РПЛ отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах ФК «Динамо» Москва», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в заявлении пресс-службы.

14 октября 2020 года Шварц был назначен главным тренером московского «Динамо», подписав контракт до лета 2022 года. 15 декабря 2021 года он продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/24.