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Сегодня, 18:06

В «Динамо» заявили, что Шварц продолжит работать с командой

Иван Шитик
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» выступило с заявлением по поводу продолжения сотрудничества с главным тренером Сандро Шварцем.

«В связи с тем, что в последние дни и особенно в преддверии важного ближайшего матча в чемпионате РПЛ отдельные СМИ публикуют недостоверную, провокационную информацию об игроках и тренерах ФК «Динамо» Москва», считаем необходимым заявить следующее.

Главный тренер Сандро Шварц продолжает работать с командой. У него действующий договор с клубом. Никаких чьих-либо попыток принудить специалиста разорвать контракт не было и нет.

Все игроки клуба находятся в Москве и работают в штатном режиме по определенному тренерским штабом тренировочному плану», — говорится в заявлении пресс-службы.

14 октября 2020 года Шварц был назначен главным тренером московского «Динамо», подписав контракт до лета 2022 года. 15 декабря 2021 года он продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/24.

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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3
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 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
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 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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