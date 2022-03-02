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Петржела считает уход Ракицкого большой потерей для «Зенита»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал «СЭ» уход Ярослава Ракицкого из питерского клуба.

«Уход Ракицкого — большая потеря для «Зенита». Он хороший футболист. Думаю, что из РПЛ уйдет еще больше легионеров, ситуация очень сложная», — сказал Петржела «СЭ».

2 марта по просьбе футболиста было досрочно прекращено действие контракта.

32-летний защитник выступал за питерскую команду с января 2019 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

Властимил Петржела
Ярослав Ракицкий
ФК Зенит
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