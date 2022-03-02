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Сегодня, 18:09

Широков о «Краснодаре»: «Можно и Гончаренко вернуть, но есть и более достойные люди»

Широков прокомментировал уход Фарке из «Краснодара»
Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков прокомментировал уход Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

«Трудно сказать, кто должен возглавить «Краснодар». Есть специалисты. Можно и Гончаренко вернуть. Но есть и более достойные люди», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Сегодня, 2 марта «Краснодар» объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды. Вместе с немецким специалистом клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4626557-shirokov-o-krasnodare-mozhno-i-goncharenko-vernut-no-est-i-bolee-dostojnye-lyudi.html
Роман Широков
Футбол
ФК Краснодар
Виктор Гончаренко
Даниэль Фарке
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4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
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 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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