Широков о «Краснодаре»: «Можно и Гончаренко вернуть, но есть и более достойные люди»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков прокомментировал уход Даниэля Фарке с поста главного тренера команды.

«Трудно сказать, кто должен возглавить «Краснодар». Есть специалисты. Можно и Гончаренко вернуть. Но есть и более достойные люди», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Сегодня, 2 марта «Краснодар» объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера команды. Вместе с немецким специалистом клуб покинули его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах.