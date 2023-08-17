В ЦСКА подтвердили, что достигли договоренности с «Бешикташем» по трансферу Зайнутдинова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что клуб договорился с «Бешикташем» о переходе хавбека Бахтиера Зайнутдинова.

«Клуб пошел на встречу Бахе, и уже сегодня он отправился на медобследование в Стамбул», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что ЦСКА получит за трансфер 25-летнего игрока 4,5 миллиона евро. Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

Казахстанский футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.