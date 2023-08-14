В Турции рассказали, сколько денег ЦСКА получит за переход Зайнутдинова в «Бешикташ»

Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», рассказал «СЭ» подробности перехода защитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

«Команды достигли соглашения на сумму 4,5 миллиона евро. Планы выплат обсуждаются. Игрок прибудет в Турцию в течение 1-2 дней», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил о том, что Зайнутдинов подписал контракт с «Бешикташем» на 4 года с зарплатой 1,2 миллиона евро за сезон.

25-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за красно-синих 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.