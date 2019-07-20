Условия жизни Кокорина и Мамаева в колонии. Видео

Журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале опубликовала видео из исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области, где отбывают срок нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​.

"В отряде всего 80 человек. В бараке – 22 человека. Кокорин и Мамаев живут в бараке для благонадежных преступников, которые не нарушают режим", – сказала Скабеева на видео.

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Койки Мамаева и Кокорина pic.twitter.com/HEY81lfGoH — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) 20 июля 2019 г.

Мамаев и Кокорин: фото из тюрьмы