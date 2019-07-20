Мамаев и Кокорин: фото из тюрьмы

Журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале фотографии из колонии, в которой отбывают наказания Павел Мамаев и Александр Кокорин.

На фото видны даты выхода футболистов на свободу: Мамаев – 6 ноября 2019 года, Кокорин - 7 декабря 2019-го.

Кокорин и Мамаев находятся в исправительной колонии (ИК-4) в Белгородской области.

Братья Кокорины были приговорены к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. Причина – участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

"В колонии можно играть в футбол, работать, научиться шить. Не думаю, что Кокорин с Мамаевым надломятся"