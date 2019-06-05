"Урал" предлагает отменить требование о минимальной вместимости стадионов. Решение – в пользу "Оренбурга" и "Тамбова"

По информации "СЭ", президент "Урала" Григорий Иванов обратился в премьер-лигу с предложением о внесении изменений в регламент чемпионата следующего сезона.

Речь идет о том, что Иванов считает излишним требование о минимальной вместимости стадионов клубов-участников РПЛ в размере не менее 10 тысяч зрителей.

"Требование о вместимости стадионов субъективно и не вызвано реальными потребностями государства, зрителей или клубов РПЛ, – говорится в письме Иванова в премьер-лигу. – Клубы из небольших городов или новые клубы, не имеющие исторически сложившейся базы болельщиков, и получившие по спортивному принципу право выступать в РПЛ, не должны быть лишены такой возможности из-за стадиона вместимостью 5-7 тысяч зрителей".

Отметим, что у "Урала" нет проблем с выполнением требований регламента по вместимости стадиона – "Екатеринбург Арена", где команда проводит матчи чемпионата, вмещает 27 тысяч болельщиков.

Очевидно, что решение (если оно будет принято) – в пользу "Оренбурга" и "Тамбова". Новичок РПЛ, "Тамбов", до окончания реконструкции стадиона в своем городе будет проводить матчи в Саранске, а "Оренбург", если не добьется разрешения исполкома (бюро исполкома) – в Самаре. (Сергей Егоров)

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