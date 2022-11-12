«Урал» — «Факел»: Каштанов забил, но гол был отменен из-за фола в атаке

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов забил на 83-й минуте матча против «Факела» в 17-м туре РПЛ, но гол был отменен.

Олег Шатов в штрафной сделал пас пяткой на Андрея Егорычева, тот скинул мяч Каштанову, который низом пробил в угол ворот. Затем ВАР начал просмотр атаки «Урала» и был обнаружен фол Егорычева на Олеге Дмитриеве.

Главный арбитр матча Павел Кукуян после просмотра отменил взятие ворот.