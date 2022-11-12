«Урал» всухую обыграл «Факел» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей

«Урал» дома обыграл «Факел» в матче 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами в матче отметились Андрей Егорычев и Иллой-Айет Эммерсон. На 83-й минуте Алексей Каштанов мог сделать счет разгромным, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР из-за фола Егорычева в атаке.

Отметим, что Эммерсон забил свой дебютный гол за команду из Екатеринбурга.

«Урал» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей. Команда Виктора Гончаренко поднялась на 10-е место (21 очко).

«Факел» занимает 13-ю строчку в РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.