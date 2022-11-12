Мостовой считает Кержакова хорошей кандидатурой на пост главного тренера «Локомотива»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» возможное назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Хорошая кандидатура для «Локомотива» — Кержаков, которого почему-то убрали из «Нижнего Новгорода». Галактионов, на мой взгляд, не очень. Последнее время мне часто задают вопрос пошел бы я тренером в «Нижний Новгород», но почему-то меня никто не зовет», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

После победы в 17-м туре РПЛ над «Ахматом» Галактионов объявил об отставке с поста главного тренера «Нижнего Новгорода». Команда находится на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

39-летний Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Галактионов в ближайшее время возглавит «Локомотив».