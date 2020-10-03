«Уфа» и «Ротор» завершили матч нулевой ничьей

«Уфа» сыграла на своем поле вничью с «Ротором» (0:0) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

В активе хозяев 6 очков, команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. У гостей 3 очка, волгоградцы остаются на последнем месте в чемпионате.

В следующем туре «Уфа» сыграет с «Локомотивом» на выезде, «Ротор» примет дома «Тамбов».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Уфа» — «Ротор» (Волгоград) — 0:0

«Уфа»: Беленов, Йокич, Плиев, Данченко, Табидзе, Кротов (Бизяк, 78), Алиев (Агаларов, 89), Камилов, Карп, Сысуев (Фольмер, 72), Жамалетдинов.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Матрикарди, Алейник, Песегов, Жигулев (Колесниченко, 65), Муллин (Микелтадзе, 74), Макаров, Фламарион (Николаев, 90).

Предупреждения: Табидзе, 13. Фламарион, 16. Гогуа, 30. Плиев, 44. Жигулев, 45. Сысуев, 49. Данченко, 52. Алиев, 82. Алейник, 84. Матрикарди, 84. Колесниченко, 90.

Судьи: Мешков (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Амелин (Тула). Елеференко (Москва).

3 октября. Уфа. Стадион «Нефтяник».