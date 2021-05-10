У четырех арбитров РПЛ низкие оценки. Кашшаи лишился еще трех главных судей?

Арбитры Владимир Москалев, Павел Кукуян и Кирилл Левников допустили серьезные ошибки в играх 29-го тура Тинькофф чемпионата России и, как стало известно «СЭ», получат низкие оценки инспекторов. Из-за этого они могут остаться без работы в заключительном туре РПЛ, а у руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи могут возникнуть проблемы с назначениями.

Необходимо отметить, что эти ошибки рефери не остались неисправленными благодаря хорошей работе видеоарбитров.

Москалев в конце первого тайма матча «Уфа» — «Зенит», находясь в хорошей позиции, не заметил, что Константин Плиев сыграл в мяч левой рукой. Пенальти в ворота уфимской команды был назначен только после вмешательства видеоассистентов Алексея Сухого и Антона Кобзева.

Кукуян ошибся на 41-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо», зафиксировав взятие ворот гостей. Он неверно оценил действия Франсуа Камано, который сфолил в борьбе с Иваном Ордецем, а затем забил гол. Ошибку судьи исправили видеоассистенты Павел Шадыханов и Константин Шаламберидзе. Гол Камано был отменен.

Дважды ВАР приходили на помощь Левникову в игре «Арсенал» — «Рубин». На 7-й минуте судья ошибочно назначил пенальти в ворота тульской команды. А на 48-й минуте он не заметил фол Сергея Ткачева и сначала не наказал «Арсенал» 11-метровым ударом. Оба раза ошибки арбитра помогли исправить Игорь Панин и Валентин Мурашов.

Москалев и Кукуян, по всей видимости, получат не больше 7,9 балла, а Левников — не выше 7,4. Это низкие оценки, которые в другой ситуации, могли бы повлечь неназначение на очередной тур. Но сегодня, когда выбор у Кашшаи крайне ограничен, возможно, он сделает исключение из его правил.

Кроме того, в игре «Сочи» — «Ротор» ошибся первый ассистент Игорь Демешко. Он не зафиксировал офсайд у Кристиана Нобоа, чей гол впоследствии был отменен только после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Алексея Воронцова. Оценка Демешко тоже должна быть значительно снижена.

(Александр Бобров)