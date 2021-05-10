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«Урал» — «Ростов»: во сколько начало онлайн трансляции матча

15:00
«Урал» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
«Урал» на своем поле примет «Ростов». Фото ФК «Ростов»
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В понедельник, 10 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В первом круге «Ростов» обыграл соперника со счетом 1:0. Команда Валерия Карпина идет на 9-м месте в турнирной таблице, «Урал» — на 12-й строчке.

Следить за матчем «Урал» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Урал» — «Ростов»

Урал — Ростов

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