Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками».

«У «Спартака» сегодня будет очень тяжелая игра. «Химкам» больше терять нечего, им все до лампочки. Поэтому они будут играть открыто и раскрепощенно. А у красно-белых напряжение, там серьезные задачи. Наверняка, будет у них мандраж. Такая подготовка у них. Профессионалы работают на автомате, а здесь приходится думать, что делать с мячом. Мне кажется, что результат в матче может сложиться неудачно для «Спартака». Могут сыграть вничью, а может, и хуже», — сказал Пономарев «СЭ».

«У нас какая-то непонятная ситуация складывается в футболе. Например, ЦСКА играли с «Краснодаром». Что это за безобразие? Футболисты «Краснодара» не должны играть в высшей лиге. Это же просто бездари. Наверное, ПТУ закончили. Смотришь на Европу, там все классно, такая борьба», — отметил Пономарев.

Пономарев также предположил, кто из российских команд может сыграть в еврокубках.

«Неплохо выглядит «Сочи». «Локомотив» не способен сыграть на уровне еврокубков. «Рубин» сложная команда. Она то блеск, то треск. Может проиграть слабому противнику, но выиграть у сильного. «Рубин» — очень нестабильная команда. Сыграет, наверное, «Спартак», — добавил Пономарев.

Матч «Спартак» — «Химки» пройдет сегодня, 10 мая, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)