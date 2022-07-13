У бывшего нападающего «Зенита» Джорджевича есть предложение от двух российских клубов

Как стало известно «СЭ», у экс-нападающего «Зенита» Луки Джорджевича есть два предложения из России.

Сам 28-летний черногорец заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в РПЛ. Также у игрока есть варианты в Португалии и Испании. Ясность по будущему форварда должна наступить в ближайшие дни.

Помимо «Зенита», в России Джорджевич также выступал за «Локомотив» и тульский «Арсенал». За сборную Черногории нападающий провел 11 матчей, в которых забил один мяч.

Последним клубом футболиста был «Вайле», за который он играл в сезоне-2021/22. В составе датской команды форвард забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах.