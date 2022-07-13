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Сегодня, 10:33

В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения

Иван Торопцев
Корреспондент
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В высшем руководстве «Спартака» планируются изменения, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки произойдут в высшем менеджменте клуба, об этом объявят в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что новым руководителем «Спартака» может стать первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцин, который входит в совет директоров клуба с 2004 года.

В прошлом сезоне «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял 10-е место в чемпионате страны. В субботу, 9 июля красно-белые проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4754235-v-vysshem-rukovodstve-spartaka-proizojdut-izmeneniya.html
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