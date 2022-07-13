В высшем руководстве «Спартака» произойдут изменения
В высшем руководстве «Спартака» планируются изменения, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Утверждается, что изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки произойдут в высшем менеджменте клуба, об этом объявят в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что новым руководителем «Спартака» может стать первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцин, который входит в совет директоров клуба с 2004 года.
В прошлом сезоне «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России и занял 10-е место в чемпионате страны. В субботу, 9 июля красно-белые проиграли «Зениту» (0:4) в матче за Суперкубок России.
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|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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