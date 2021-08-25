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Тренер вратарей «Локомотива» получил награду от главы Кабардино-Балкарской Республики

14:40
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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов получил почетное звание «Заслуженного работника физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики», сообщает официальный сайт клуба.

5 августа 2021 года глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков подписал указ о присвоении Хапову звания за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24648

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Александр Кравченко все материалы автора

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