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Главный тренер «Родины» Диас: «Из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгих перелетах в России.

— Говорят, что самое сложное в Первой лиге — долгие перелеты.

— Конечно, в Испании самое долгое путешествие — полтора часа до Барселоны. А здесь восемь часов до Хабаровска на самолете! Или сначала лететь, а потом еще три часа ехать на автобусе до Песчанокопского. Кстати, именно в том путешествии случилась самая безумная история.

— Расскажите.

— О, у нас был сумасшедший водитель-камикадзе! Мы ехали очень быстро, даже выбирались на встречную полосу. А когда остановились на заправке, я больше не хотел возвращаться в этот автобус. Попросил через переводчика ехать спокойно и безопасно. Но водитель на мою просьбу ответил: «А тренер не будет против, если я за рулем еще покурю в окно?»

— Насколько сильно вас утомляли длительные перелеты?

— Мы же в профессиональном футболе, и все в одинаковых условиях. «Факел» весь сезон ездил на поезде. Для «СКА-Хабаровска» каждый выезд — это длительные перелеты... Ты тренируешься, ешь, летишь, и вот уже следующая игра. Не успеваешь оглянуться, как ты в другом городе.

Я, например, не смог посмотреть ни один город, где играла «Родина», кроме Тулы, когда мы встречались с «Арсеналом». Это вопрос адаптации. Для меня это не проблема, я всем доволен. Конечно, такие вещи могут раздражать, но не в моем случае.

— Как вы готовились к выезду в Хабаровск? Писали, что ваш коллега Роберт Морено использовал нейросети.

— Я тоже читал эту историю. Мы готовились по-другому. Я прислушался к советам работников клуба, которые уже летали на такие матчи. И в какой-то момент осознал, что из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!

Что касается подготовки, то мы не меняли график, тренировались в штатном режиме. Понятно, что в Хабаровске сместилось время сна и приема пищи, но команда неплохо справилась и добилась неплохого результата на выезде, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Хуан Диас.«Знаком с тренерским штабом Карседо. Но теперь мы не будем дружить». Интервью главного тренера «Родины»
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Первая лига
РПЛ
ФК Родина
Хуан Диас
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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