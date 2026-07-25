Главный тренер «Родины» Диас: «Из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!»
Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгих перелетах в России.
— Говорят, что самое сложное в Первой лиге — долгие перелеты.
— Конечно, в Испании самое долгое путешествие — полтора часа до Барселоны. А здесь восемь часов до Хабаровска на самолете! Или сначала лететь, а потом еще три часа ехать на автобусе до Песчанокопского. Кстати, именно в том путешествии случилась самая безумная история.
— Расскажите.
— О, у нас был сумасшедший водитель-камикадзе! Мы ехали очень быстро, даже выбирались на встречную полосу. А когда остановились на заправке, я больше не хотел возвращаться в этот автобус. Попросил через переводчика ехать спокойно и безопасно. Но водитель на мою просьбу ответил: «А тренер не будет против, если я за рулем еще покурю в окно?»
— Насколько сильно вас утомляли длительные перелеты?
— Мы же в профессиональном футболе, и все в одинаковых условиях. «Факел» весь сезон ездил на поезде. Для «СКА-Хабаровска» каждый выезд — это длительные перелеты... Ты тренируешься, ешь, летишь, и вот уже следующая игра. Не успеваешь оглянуться, как ты в другом городе.
Я, например, не смог посмотреть ни один город, где играла «Родина», кроме Тулы, когда мы встречались с «Арсеналом». Это вопрос адаптации. Для меня это не проблема, я всем доволен. Конечно, такие вещи могут раздражать, но не в моем случае.
— Как вы готовились к выезду в Хабаровск? Писали, что ваш коллега Роберт Морено использовал нейросети.
— Я тоже читал эту историю. Мы готовились по-другому. Я прислушался к советам работников клуба, которые уже летали на такие матчи. И в какой-то момент осознал, что из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!
Что касается подготовки, то мы не меняли график, тренировались в штатном режиме. Понятно, что в Хабаровске сместилось время сна и приема пищи, но команда неплохо справилась и добилась неплохого результата на выезде, — сказал Диас «СЭ».
«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
2
|Динамо
|12
|8
|1
|3
|19-12
|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
10
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
|8-20
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1