Главный тренер «Родины» Диас: «Из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о долгих перелетах в России.

— Говорят, что самое сложное в Первой лиге — долгие перелеты.

— Конечно, в Испании самое долгое путешествие — полтора часа до Барселоны. А здесь восемь часов до Хабаровска на самолете! Или сначала лететь, а потом еще три часа ехать на автобусе до Песчанокопского. Кстати, именно в том путешествии случилась самая безумная история.

— Расскажите.

— О, у нас был сумасшедший водитель-камикадзе! Мы ехали очень быстро, даже выбирались на встречную полосу. А когда остановились на заправке, я больше не хотел возвращаться в этот автобус. Попросил через переводчика ехать спокойно и безопасно. Но водитель на мою просьбу ответил: «А тренер не будет против, если я за рулем еще покурю в окно?»

— Насколько сильно вас утомляли длительные перелеты?

— Мы же в профессиональном футболе, и все в одинаковых условиях. «Факел» весь сезон ездил на поезде. Для «СКА-Хабаровска» каждый выезд — это длительные перелеты... Ты тренируешься, ешь, летишь, и вот уже следующая игра. Не успеваешь оглянуться, как ты в другом городе.

Я, например, не смог посмотреть ни один город, где играла «Родина», кроме Тулы, когда мы встречались с «Арсеналом». Это вопрос адаптации. Для меня это не проблема, я всем доволен. Конечно, такие вещи могут раздражать, но не в моем случае.

— Как вы готовились к выезду в Хабаровск? Писали, что ваш коллега Роберт Морено использовал нейросети.

— Я тоже читал эту историю. Мы готовились по-другому. Я прислушался к советам работников клуба, которые уже летали на такие матчи. И в какой-то момент осознал, что из Москвы быстрее добраться до моего дома в Севилье, чем до Хабаровска!

Что касается подготовки, то мы не меняли график, тренировались в штатном режиме. Понятно, что в Хабаровске сместилось время сна и приема пищи, но команда неплохо справилась и добилась неплохого результата на выезде, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.