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25 июля, 09:33

RTI Esporte: «Фламенго» может заплатить «Зениту» до 20 миллионов за Энрике и готов отдать Карраскаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Фламенго» заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.

По информации источника, бразильский клуб изначально предложил вариант с арендой 25-летнего бразильца с опцией выкупа по окончании соглашения, но «Зенит» отклонил это предложение.

Утверждается, что «Зенит» требует за игрока 40 миллионов евро. «Фламенго» считает эту сумму слишком высокой и готов предложить до 20 миллионов евро, но включить в сделку еще одного футболиста — бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаля или одного из молодых игроков: Райана Лукаса, Лоррана или Уолласа Яна.

По информации RTI Esporte, «Зенит» готов рассмотреть вариант с включением других игроков в сделку, но приоритетом остается продажа Луиса Энрике одному из европейских клубов.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. С того момента он провел 48 матчей за сине-бело-голубых, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Контракт 25-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллионов евро.

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Хорхе Карраскаль
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фламенго
Луис Энрике (футболист)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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