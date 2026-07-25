RTI Esporte: «Фламенго» может заплатить «Зениту» до 20 миллионов за Энрике и готов отдать Карраскаля
«Фламенго» заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.
По информации источника, бразильский клуб изначально предложил вариант с арендой 25-летнего бразильца с опцией выкупа по окончании соглашения, но «Зенит» отклонил это предложение.
Утверждается, что «Зенит» требует за игрока 40 миллионов евро. «Фламенго» считает эту сумму слишком высокой и готов предложить до 20 миллионов евро, но включить в сделку еще одного футболиста — бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаля или одного из молодых игроков: Райана Лукаса, Лоррана или Уолласа Яна.
По информации RTI Esporte, «Зенит» готов рассмотреть вариант с включением других игроков в сделку, но приоритетом остается продажа Луиса Энрике одному из европейских клубов.
Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. С того момента он провел 48 матчей за сине-бело-голубых, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.
Контракт 25-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1