RTI Esporte: «Фламенго» может заплатить «Зениту» до 20 миллионов за Энрике и готов отдать Карраскаля

«Фламенго» заинтересован в переходе нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает RTI Esporte.

По информации источника, бразильский клуб изначально предложил вариант с арендой 25-летнего бразильца с опцией выкупа по окончании соглашения, но «Зенит» отклонил это предложение.

Утверждается, что «Зенит» требует за игрока 40 миллионов евро. «Фламенго» считает эту сумму слишком высокой и готов предложить до 20 миллионов евро, но включить в сделку еще одного футболиста — бывшего игрока «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаля или одного из молодых игроков: Райана Лукаса, Лоррана или Уолласа Яна.

По информации RTI Esporte, «Зенит» готов рассмотреть вариант с включением других игроков в сделку, но приоритетом остается продажа Луиса Энрике одному из европейских клубов.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. С того момента он провел 48 матчей за сине-бело-голубых, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

Контракт 25-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 24 миллионов евро.