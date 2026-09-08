Черчесов раскритиковал новое правило пяти секунд: «Какие-то нефутбольные правила»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ поделился мнением о новом правиле пяти секунд при вбрасывании мяча из аута.

С сезона-2026/27, если арбитр считает, что команда затягивает время при вбрасывании, он начинает визуальный пятисекундный отсчет. Если за это время мяч не введен в игру, право на вбрасывание переходит сопернику.

«Вы понимаете... Кто эти правила придумал — он футбол откуда видел? Скоро будет правило трех секунд — мяч должен вылететь оттуда. Было раньше десять секунд — я могу понять, но пять секунд от шести чем отличается? Какие-то нефутбольные правила...

Человек должен бежать на спринте на замену за десять секунд. Человек еле дышит — он даже не понимает, меняют его или нет. Понятно, что игру затягивать нельзя, но судья должен видеть. Но судья Буланов отсудил хороший матч — он судил по правилам. Мы не можем его за это ругать. Но сам факт: все быстрей и быстрей. Чтобы вратарю выбить мяч от ворот — я ведь тоже этим делом случайно занимался, — игроки должны выйти, чтобы выбить куда-то. Одним словом, подаем на них в CAS!» — цитирует Черчесова «БИЗНЕС Online».

После 7 туров РПЛ-2026/27 «Ахмат» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице.