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Тренер Ахмата Станислав Черчесов раскритиковал новое правило пяти секунд

Черчесов раскритиковал новое правило пяти секунд: «Какие-то нефутбольные правила»

Руслан Минаев

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ поделился мнением о новом правиле пяти секунд при вбрасывании мяча из аута.

С сезона-2026/27, если арбитр считает, что команда затягивает время при вбрасывании, он начинает визуальный пятисекундный отсчет. Если за это время мяч не введен в игру, право на вбрасывание переходит сопернику.

«Вы понимаете... Кто эти правила придумал — он футбол откуда видел? Скоро будет правило трех секунд — мяч должен вылететь оттуда. Было раньше десять секунд — я могу понять, но пять секунд от шести чем отличается? Какие-то нефутбольные правила...

Человек должен бежать на спринте на замену за десять секунд. Человек еле дышит — он даже не понимает, меняют его или нет. Понятно, что игру затягивать нельзя, но судья должен видеть. Но судья Буланов отсудил хороший матч — он судил по правилам. Мы не можем его за это ругать. Но сам факт: все быстрей и быстрей. Чтобы вратарю выбить мяч от ворот — я ведь тоже этим делом случайно занимался, — игроки должны выйти, чтобы выбить куда-то. Одним словом, подаем на них в CAS!» — цитирует Черчесова «БИЗНЕС Online».

После 7 туров РПЛ-2026/27 «Ахмат» набрал 7 очков и занимает 11-е место в таблице.

Источник: БИЗНЕС Online
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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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