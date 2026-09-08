Сокол: «Все думают, мы очень закрытые. Футболисты — нормальные ребята»

Защитник «Родины» Артем Сокол в интервью «СЭ» рассказал об отношении клуба к медийности.

— В некоторых клубах ограничивают футболистам ведение соцсетей. У тебя такое было?

— Нет, в «Родине» относятся максимально лояльно. А в других клубах, думаю, могут что-то сказать. У нас очень открытый клуб. В Туле, например, относились аккуратно — интервью даешь, а они не выходят, особенно после поражений. Здесь такого нет, за это большое спасибо. Мне нравится, что я делаю и что другим тоже нравится.

Теперь бывает, что узнают! Пришел как-то в свою любимую кофейню, а мне девочки на кассе подарили три упаковки [кофе] — кайфанул с женой. Все думают, что мы очень закрытые, к нам нельзя подойти пообщаться. Наоборот, мы открытые. Футболисты — нормальные ребята.