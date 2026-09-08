Защитник «Родины» Сокол: «В Норвегии не чувствовал мандража. В России есть небольшое волнение»

Защитник «Родины» Артем Сокол в интервью «СЭ» сравнил игру в России и Норвегии.

— Испытывал ли ты какой-то особый мандраж перед игрой?

— Честно, в последнее время я просто кайфую от любого матча. Рад, что вернулся в Премьер-лигу. Выхожу на поле — и у меня мурашки. Благодарю Бога за то, что могу играть на таких стадионах. Поэтому от каждого матча стараюсь взять по максимуму.

— Ты играл в Норвегии. Насколько сильно отличается атмосфера?

— Там я вообще не чувствовал мандража. Как будто другой мир — от меня никто ничего не ждал. Просто выходил и играл. Травмы были, конечно, но в тех матчах, что я провел, — ноль давления. Здесь я к этому потихоньку прихожу. Мандража уже нет, есть небольшое стартовое волнение, но не более.

«Родина» набрала 4 очка после 7 матчей и занимает 14-е место в таблице РПЛ.