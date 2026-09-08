Источник: «Сантос» заинтересован в трансфере полузащитника «Динамо» Рубенса

«Сантос» ведет переговоры о подписании защитника «Динамо» Рубенса, сообщает Gols de Brasileirao.

По данным источника, руководство «Сантоса» планировало выкупить 50 процентов прав на 25-летнего игрока. Бело-голубые отклонили предложение. В «Динамо» хотят выручить за Рубенса 9 миллионов евро.

Бразилец выступает за «Динамо» с лета 2025 года. Рубенс принял участие в 28 матчах сине-бело-голубых в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.