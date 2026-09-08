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Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»

Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»

Павел Лопатко

Защитник Родриго Бекао покинул «Фенербахче» и направился в Москву, чтобы пройти медобследование — оно необходимо для оформления аренды в «Родине» до конца сезона-2026/27, сообщил инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

По данным источника, клубы уже согласовали все условия сделки по 30-летнему бразильцу: переход состоится, если медицинское обследование подтвердит готовность футболиста к игре за российскую команду.

Родриго Бекао.Защитник Бекао близок к переходу в «Родину». В 2019 году бразилец некрасиво расстался с ЦСКА

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».

Бекао играет за «Фенербахче» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаша», за который в 13 матчах не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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ФК Родина
ФК Фенербахче
Родриго Бекао
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

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 3
П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
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Родина

 2 1 0
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Крылья Советов

 2 1 0
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