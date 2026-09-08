Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»

Защитник Родриго Бекао покинул «Фенербахче» и направился в Москву, чтобы пройти медобследование — оно необходимо для оформления аренды в «Родине» до конца сезона-2026/27, сообщил инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

По данным источника, клубы уже согласовали все условия сделки по 30-летнему бразильцу: переход состоится, если медицинское обследование подтвердит готовность футболиста к игре за российскую команду.

В сезоне-2018/19 бразилец на правах аренды играл за ЦСКА. Московский клуб планировал подписать защитника на постоянной основе, но он решил перейти в «Удинезе».

Бекао играет за «Фенербахче» с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 защитник был в аренде в «Касымпаша», за который в 13 матчах не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 2 миллиона евро.