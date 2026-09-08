Сокол: «Обожаю играть с детьми. Их пятьсот. Как Пеле учился играть»

Защитник «Родины» Артем Сокол в интервью «СЭ» рассказал об игре с детьми.

— Ты сказал, что тебя все чаще узнают. Были забавные случаи? Может, путали имя?

— Раньше часто называли Артем Соколов. Сейчас уже нет — я Артем Сокол. А узнают чаще всего на коробке, где играют дети. Орут: «Сокол, Сокол!»

Детей я обожаю. Особенно играть с ними во дворе: их человек пятьсот, такое ощущение, пытаются мяч отобрать. Это как Пеле учился в футбол играть, то же самое!

— Или как «Барселона» с Серхио Бускетсом и другими игроками устраивала матч против ста детей.

— Я видел, Янник Боласи играл против женской команды: возил на фланге и забивал гол против ста женщин.

— Хотел бы так?

— Прикольно, мне кажется.

— Ты бы выиграл у ста женщин?

— Сто процентов вообще! Мы как-то ездили на мастер-класс, играли против ста детей — я, Иван Кузьмичев и три тренера. Дети выиграли, конечно, куда нам против ста? Без шансов. Но было прикольно.