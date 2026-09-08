Сокол: «Если владелец захочет и если нас допустят, то «Родина» будет играть в Лиге чемпионов»

Защитник «Родины» Артем Сокол в интервью «СЭ» высказался о потенциале клуба в Лиге чемпионов.

— Вратарь Волков говорил, что потенциал «Родины» — Лига чемпионов.

— Это вырвано из контекста. Потенциал клуба с таким владельцем и бэкграундом — наверное, да. Но в будущем! Если владелец захочет и если нас допустят, то «Родина» будет играть в Лиге чемпионов.

— Он говорил, что вы попадете в топ-24 и будете вторыми после «Реала».

— Не слышал такого. Красавчик! Интересно.