Главный тренер «Родины» Диас: «Усиление необходимо. Для выступления в РПЛ нужно три-четыре новичка»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении после выхода команды в РПЛ.

— Как оцените процесс перехода команды из Первой лиги в РПЛ?

— Наши сборы проходили так же, как и в Первой лиге. Ничего в этом плане не изменилось. Но мы осознаем, что в РПЛ нас ждут более серьезные соперники, другое сопротивление и интенсивность.

— Насколько сильно может поменяться состав?

— Понимаем, что усиление необходимо. Спортивный блок работает в этом направлении. У нас прекрасный спортивный директор Алексей Зинин, который знает, что нам нужно. Я доверяю ему в вопросе подбора новичков. У нас также отличный состав — для выступления в РПЛ нужно три-четыре усиления, — сказал Диас «СЭ».

«Родина» по итогам сезона 2025/26 заняла первое место в Первой лиге и впервые вышла в РПЛ. В первом туре РПЛ-2026/27 московская команда на выезде встретится со «Спартаком». Игра пройдет в субботу, 25 июля. Начало — в 20.45 по московскому времени.