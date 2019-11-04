Тренер «Крыльев Советов»: «Рубин» в этом сезоне играет совсем по-другому, чем раньше»

Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов рассказал о настрое команды на матч 15-го тура чемпионата России против «Рубина». Главный тренер самарцев Миодраг Божович не сможет руководить командой со скамейки, так как отбывает дисквалификацию.

— Три игрока основного состава — это серьезная потеря. Надеюсь, игроки, которые выйдут вместо них, покажут себя.

Мы знаем, что «Рубин» в этом сезоне играет совсем по-другому, чем раньше. Хорошо держит мяч. Игроки середины поля проделывают большой объем работы. Но мы знаем, что нужно делать.

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