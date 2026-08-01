Артига заявил, что слухи о переходе Даку в «Спартак» не идут на пользу «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, как на команду влияют слухи о возможном переходе форварда Мирлинда Даку в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые планируют активировать сумму отступных за 28-летнего игрока в размере 11 миллионов евро.

«Безусловно, вся эта ситуация никак не способствует команде. Много новостей, много слухов. Мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось сегодня или завтра. Подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, конечно, мне эта ситуация не нравится», — сказал Артига в эфире «Матч Премьер».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года, его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.