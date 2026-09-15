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Почему Мирлинд Даку мало играет за Спартак на старте сезона-2026/27: причины, конкуренция с Угальде и решение Карседо

Почему Даку так мало играет в «Спартаке»?

Иван Бровар
Корреспондент отдела футбола
Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нападающего за 11 миллионов евро держат в запасе.

Албанский форвард Мирлинд Даку уже больше месяца в «Спартаке» и за это время получил несколько шансов проявить себя. Нюанс в том, что в основном нападающий выходит на замену в середине второго тайма. Разве на это рассчитывали красно-белые, приобретая игрока за такие деньги? Ищем причины — почему Даку получает так мало игрового времени.

Тактическая перестройка

Со сменой клубной прописки Мирлинд попал в абсолютно новые условия. Банально, но «Спартак» — не «Рубин», где на страйкера играли всей командой. Красно-белые действуют в более комбинационной и быстрой манере. В противостоянии с любым соперником команда не выбивает мяч вперед в надежде на то, что форвард-столб поборется, расчистит зону и скинет мяч партнерам.

Мирлинд Даку.У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем

Хуана Карлоса Карседо, конечно, можно ругать за разные тактические решения, но тренд на то, что при нем спартаковцы стараются действовать от себя, разыгрывают на третьего и открываются между линиями, прослеживается еще с прошлого сезона. Отсюда и несколько статистических показателей, объясняющих стиль. Во-первых, «Спартак» уже второй сезон кряду лидирует в РПЛ по владению мячом (62%). Во-вторых, активно действует через фланги (первое место по угловым). И, наконец, в-третьих, находится лишь в середине таблицы по точным длинным передачам за матч.

Все эти тезисы резюмировал Геннадий Орлов, отметивший, что Даку пока не играет в спартаковский футбол. Получается, что Мирлинд оказался в ситуации, когда от него требуется быть частью механизма, а не самим механизмом, как в Казани. За креатив здесь отвечают Барко и лучший ассистент РПЛ Маркиньос. А острота создается в основном за счет быстрых передач в свободные зоны и коротких комбинаций.

Хуан Карлос Карседо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Модель Карседо

Важно отметить, что Даку не пришел на чье-то конкретное место, как это могло показаться изначально. Мирлинд — не прямая замена Угальде, и, несмотря на то что оба — нападающие, их функции значительно разнятся. Это подтверждает и статистика игровых минут новичка, а точнее — выборка матчей, в которых он появился на поле с первых минут. К слову, их за шесть туров, что албанец в команде, набралось только два.

Безусловно, это мало, но закономерность все же прослеживается. В чемпионате Даку отыграл полные встречи с «Балтикой» и «Оренбургом». Обе команды сознательно отдают инициативу и закрываются, особенно против фаворитов. Форвард неслучайно удостоился максимума времени в матчах именно с оборонительными оппонентами. С его приходом «Спартак» получил дополнительную опцию, помогающую вскрывать «автобусы». Примечательно, что оба раза Даку отметился результативными действиями — голевая с калининградцами и гол с оренбуржцами.

Однако основа игровой модели Карседо несколько иная, и пока Мирлинд выглядит в ней если не инородным элементом, то человеком, которому еще предстоит адаптация. Сам тренер объясняет выбор в пользу Угальде тем, что Манфред лучше прессингует и более подвижен. При испанце «Спартак» практически всегда действует с единственным форвардом. Схемы могут разниться, но ярко выраженный нападающий один. Мы уже видели ходы, когда Даку и Угальде появляются вместе и даже неплохо комбинируют, но в таких ситуациях кому-то из них приходится опускаться ниже и действовать в непривычной роли.

&laquo;Спартак&raquo; сыграл вничью с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:1) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 30&nbsp;августа.Ву привез, а Даку забил первый гол за «Спартак». Тяжелейшая ничья красно-белых с «Оренбургом»

Да, в «Спартаке» Карседо позиция — вещь довольно условная. Например, Жедсон с марта попробовал себя в шести разных амплуа. Роман Зобнин меняет положение на поле чаще, чем в РПЛ возникают недовольные судейством, а с недавних пор перед тренерским штабом красно-белых возникли сразу две новые дилеммы — травмы Литвинова и Барко. Если Руслана можно заменить умеющими выполнять такой же объем работы Умяровым и Зобниным, то с аргентинским плеймейкером ситуация сложнее, и это напрямую влияет на Даку.

Без главного креативщика красно-белые выглядят иначе. Часть его функций ложится на Маркиньоса и Солари, но факт в том, что Барко связывает линии, а играть без него и с ним — два разных сценария. С одной стороны, Даку, как и вся остальная команда, лишился качественного диспетчера, который может раскрыть его лучшие качества. С другой — у него совсем другая, не предполагающая замену Эсекьеля роль. Но спартаковцы могли бы хоть попробовать чаще действовать через Мирлинда и цепляться за мячи с помощью столба. В такой стихии албанец — один из лучших в лиге.

Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вопрос вариативности

Мы уже отмечали, что у «Спартака» подобралась крайне разноплановая команда. Пока Даку видится одной из (и далеко не определяющих) сторон потенциального разнообразия. Карседо предпочитает вертикальный футбол, в котором владение заточено на обострение, а не на нейтрализацию угрозы у своих ворот. Проблема в том, что мало кто в Премьер-лиге готов раскрываться против красно-белых. А Мирлинд — отличный вариант игры на пространстве. Или в позиционной атаке, которую нужно завершить одним касанием.

Правда и в том, что нельзя сбрасывать со счетов фактор адаптации. Футболисту, особенно атакующему, необходимо время, чтобы наладить взаимодействия с партнерами и вписаться в систему. Возможно, этим тоже можно объяснить, что в больших матчах против «Зенита» и «Динамо» Карседо отдал предпочтение Угальде.

***

Интервью Игоря Ледяхова о&nbsp;крупной победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Ростовом&raquo; (3:0).«Даку принесет больше пользы, если будет выходить в старте». Ледяхов — о крупной победе «Спартака»

Пока создается впечатление, что «Спартак» в поисках усиления атаки взял лучшего из доступных форвардов чемпионата, а тренерский штаб сам до конца не осознал, как его лучше интегрировать в состав и использовать с максимальной выгодой. Отсюда и выходы на замену на 15-20 минут в концовках.

Однако Даку отлично адаптирован к чемпионату России и, как минимум, заслужил больше шансов. Тот же Жедсон снова появился ближе к атаке и принес результат в игре с «Ростовом». Мирлинд умеет решать не хуже. Поэтому в контексте новичка за 11 миллионов евро эксперименты Карседо, возможно, впереди. В конце концов: не попробовав, не узнаешь. Вероятно, футболисту и тренеру просто немного не хватает этого «попробовать», и тогда акции Даку снова взлетят до статуса лучшего нападающего РПЛ — все-таки в этом заинтересованы обе стороны.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

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Илья Рожков
Илья Рожков

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