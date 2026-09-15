Почему Даку так мало играет в «Спартаке»?

Нападающего за 11 миллионов евро держат в запасе.

Албанский форвард Мирлинд Даку уже больше месяца в «Спартаке» и за это время получил несколько шансов проявить себя. Нюанс в том, что в основном нападающий выходит на замену в середине второго тайма. Разве на это рассчитывали красно-белые, приобретая игрока за такие деньги? Ищем причины — почему Даку получает так мало игрового времени.

Тактическая перестройка

Со сменой клубной прописки Мирлинд попал в абсолютно новые условия. Банально, но «Спартак» — не «Рубин», где на страйкера играли всей командой. Красно-белые действуют в более комбинационной и быстрой манере. В противостоянии с любым соперником команда не выбивает мяч вперед в надежде на то, что форвард-столб поборется, расчистит зону и скинет мяч партнерам.

Хуана Карлоса Карседо, конечно, можно ругать за разные тактические решения, но тренд на то, что при нем спартаковцы стараются действовать от себя, разыгрывают на третьего и открываются между линиями, прослеживается еще с прошлого сезона. Отсюда и несколько статистических показателей, объясняющих стиль. Во-первых, «Спартак» уже второй сезон кряду лидирует в РПЛ по владению мячом (62%). Во-вторых, активно действует через фланги (первое место по угловым). И, наконец, в-третьих, находится лишь в середине таблицы по точным длинным передачам за матч.

Все эти тезисы резюмировал Геннадий Орлов, отметивший, что Даку пока не играет в спартаковский футбол. Получается, что Мирлинд оказался в ситуации, когда от него требуется быть частью механизма, а не самим механизмом, как в Казани. За креатив здесь отвечают Барко и лучший ассистент РПЛ Маркиньос. А острота создается в основном за счет быстрых передач в свободные зоны и коротких комбинаций.

Хуан Карлос Карседо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Модель Карседо

Важно отметить, что Даку не пришел на чье-то конкретное место, как это могло показаться изначально. Мирлинд — не прямая замена Угальде, и, несмотря на то что оба — нападающие, их функции значительно разнятся. Это подтверждает и статистика игровых минут новичка, а точнее — выборка матчей, в которых он появился на поле с первых минут. К слову, их за шесть туров, что албанец в команде, набралось только два.

Безусловно, это мало, но закономерность все же прослеживается. В чемпионате Даку отыграл полные встречи с «Балтикой» и «Оренбургом». Обе команды сознательно отдают инициативу и закрываются, особенно против фаворитов. Форвард неслучайно удостоился максимума времени в матчах именно с оборонительными оппонентами. С его приходом «Спартак» получил дополнительную опцию, помогающую вскрывать «автобусы». Примечательно, что оба раза Даку отметился результативными действиями — голевая с калининградцами и гол с оренбуржцами.

Однако основа игровой модели Карседо несколько иная, и пока Мирлинд выглядит в ней если не инородным элементом, то человеком, которому еще предстоит адаптация. Сам тренер объясняет выбор в пользу Угальде тем, что Манфред лучше прессингует и более подвижен. При испанце «Спартак» практически всегда действует с единственным форвардом. Схемы могут разниться, но ярко выраженный нападающий один. Мы уже видели ходы, когда Даку и Угальде появляются вместе и даже неплохо комбинируют, но в таких ситуациях кому-то из них приходится опускаться ниже и действовать в непривычной роли.

Да, в «Спартаке» Карседо позиция — вещь довольно условная. Например, Жедсон с марта попробовал себя в шести разных амплуа. Роман Зобнин меняет положение на поле чаще, чем в РПЛ возникают недовольные судейством, а с недавних пор перед тренерским штабом красно-белых возникли сразу две новые дилеммы — травмы Литвинова и Барко. Если Руслана можно заменить умеющими выполнять такой же объем работы Умяровым и Зобниным, то с аргентинским плеймейкером ситуация сложнее, и это напрямую влияет на Даку.

Без главного креативщика красно-белые выглядят иначе. Часть его функций ложится на Маркиньоса и Солари, но факт в том, что Барко связывает линии, а играть без него и с ним — два разных сценария. С одной стороны, Даку, как и вся остальная команда, лишился качественного диспетчера, который может раскрыть его лучшие качества. С другой — у него совсем другая, не предполагающая замену Эсекьеля роль. Но спартаковцы могли бы хоть попробовать чаще действовать через Мирлинда и цепляться за мячи с помощью столба. В такой стихии албанец — один из лучших в лиге.

Мирлинд Даку. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вопрос вариативности

Мы уже отмечали, что у «Спартака» подобралась крайне разноплановая команда. Пока Даку видится одной из (и далеко не определяющих) сторон потенциального разнообразия. Карседо предпочитает вертикальный футбол, в котором владение заточено на обострение, а не на нейтрализацию угрозы у своих ворот. Проблема в том, что мало кто в Премьер-лиге готов раскрываться против красно-белых. А Мирлинд — отличный вариант игры на пространстве. Или в позиционной атаке, которую нужно завершить одним касанием.

Правда и в том, что нельзя сбрасывать со счетов фактор адаптации. Футболисту, особенно атакующему, необходимо время, чтобы наладить взаимодействия с партнерами и вписаться в систему. Возможно, этим тоже можно объяснить, что в больших матчах против «Зенита» и «Динамо» Карседо отдал предпочтение Угальде.

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Пока создается впечатление, что «Спартак» в поисках усиления атаки взял лучшего из доступных форвардов чемпионата, а тренерский штаб сам до конца не осознал, как его лучше интегрировать в состав и использовать с максимальной выгодой. Отсюда и выходы на замену на 15-20 минут в концовках.

Однако Даку отлично адаптирован к чемпионату России и, как минимум, заслужил больше шансов. Тот же Жедсон снова появился ближе к атаке и принес результат в игре с «Ростовом». Мирлинд умеет решать не хуже. Поэтому в контексте новичка за 11 миллионов евро эксперименты Карседо, возможно, впереди. В конце концов: не попробовав, не узнаешь. Вероятно, футболисту и тренеру просто немного не хватает этого «попробовать», и тогда акции Даку снова взлетят до статуса лучшего нападающего РПЛ — все-таки в этом заинтересованы обе стороны.