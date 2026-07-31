Источник: «Спартак» предложит «Рубину» 11 миллионов евро за Даку

«Спартак» планирует активировать сумму отступных за нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в размере 11 миллионов евро, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, красно-белые сделают предложение по трансферу 28-летнего форварда в ближайшее время. «Спартак» активирует сумму отступных за албанца только в том случае, если договорится с ним по личным условиям контракта.

Даку выступает за «Рубин» с 11 июля 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Действующий контракт Даку с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2029 года.