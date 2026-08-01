ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 2-го тура чемпионата России-2026/27.

Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 16.15 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Жоао Виктор, Данилов, Мойзес, Кисляк, Обляков, Козлов, Попович, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Гайич, Бандикян, Баринов, Алвес, Кармо, Фиров, Мусаев.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Костанца, Бабкин, Витюгов, Баньяц, Рассказов, Олейников, Рахманович.

Запасные: Кокарев, Фролов, Лепский, Ороз, Фернандес, Галдамес, Макаров, Крамарич, Маликов, Марин, Шитов, Джеффри.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Крылья Советов».