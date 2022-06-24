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Тренер «Динамо» Йоканович: «Конкуренция со «Спартаком»? Я мясо не жарю, я его ем!»

Тренер «Динамо» Йоканович на вопрос о конкуренции со «Спартаком» ответил, что любит есть мясо
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции ответил на оригинальный вопрос журналиста о мясе и рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Нравится ли мне жарить мясо? Я предпочитаю есть мясо, а не греть его!

Конкуренция со «Спартаком»? Я уже ответил. Я мясо не жарю, я его ем! За мою карьеру тренера у меня было много разных соперников. К каждому сопернику мы должны подходить уважительно. «Спартак» — это большой клуб, мы должны отталкиваться от этого. В противостоянии со «Спартаком» мы будем ставить во главу угла свою игру!", — сказал Йоканович.

Напомним, что «мясом» также называют московский «Спартак», так как в ранние годы клуб представлял мясокомбинат и назывался «Пищевик».

В прошлом сезоне «Спартак» стал 10-м в РПЛ, а «Динамо» заняло третье место.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Славиша Йоканович
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