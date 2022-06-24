Тренер «Динамо» Йоканович: «Конкуренция со «Спартаком»? Я мясо не жарю, я его ем!»
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции ответил на оригинальный вопрос журналиста о мясе и рассказал о своем отношении к «Спартаку».
«Нравится ли мне жарить мясо? Я предпочитаю есть мясо, а не греть его!
Конкуренция со «Спартаком»? Я уже ответил. Я мясо не жарю, я его ем! За мою карьеру тренера у меня было много разных соперников. К каждому сопернику мы должны подходить уважительно. «Спартак» — это большой клуб, мы должны отталкиваться от этого. В противостоянии со «Спартаком» мы будем ставить во главу угла свою игру!", — сказал Йоканович.
Напомним, что «мясом» также называют московский «Спартак», так как в ранние годы клуб представлял мясокомбинат и назывался «Пищевик».
В прошлом сезоне «Спартак» стал 10-м в РПЛ, а «Динамо» заняло третье место.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -