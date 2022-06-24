Новый главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал о встрече с Карпиным в Дохе

Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о встрече с наставником сборной России Валерием Карпиным в Дохе. И сообщил, что играл вместе с ним и Виктором Онопко.

«Я лично знаю Карпина и Онопко. 2 года назад я встречался с Карпиным в Дохе, где он проводил сборы со своей командой. Более того, я играл вместе с Карпиным и Онопко.

3 недели до старта чемпионата? Я работал в разных ситуациях. Конечно, времени не так много. Сборы очень короткие. Но команда подошла в хорошей форме, поэтому я могу сразу приступить к работе. Остальные команды в таком же положении», - сказал тренер.

По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.