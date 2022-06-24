Новый главный тренер «Динамо» Йоканович рассказал о встрече с Карпиным в Дохе
Новый главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о встрече с наставником сборной России Валерием Карпиным в Дохе. И сообщил, что играл вместе с ним и Виктором Онопко.
«Я лично знаю Карпина и Онопко. 2 года назад я встречался с Карпиным в Дохе, где он проводил сборы со своей командой. Более того, я играл вместе с Карпиным и Онопко.
3 недели до старта чемпионата? Я работал в разных ситуациях. Конечно, времени не так много. Сборы очень короткие. Но команда подошла в хорошей форме, поэтому я могу сразу приступить к работе. Остальные команды в таком же положении», - сказал тренер.
По итогам сезона-2021/22 «Динамо» заняло 3-е место в турнирной таблице РПЛ. По окончании розыгрыша Сандро Шварц покинул пост главного тренера. Его место занял Йоканович 17 июня.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -