Тони Шуньич: "Если бы "Динамо" играло на новом стадионе, это могло бы помочь"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) отметил хорошую игру бело-голубых во втором тайме. По его словам, на своем стадионе команда могла победить.

– В первом тайме мы не особо хорошо сыграли. Нам забили со штрафного, – сказал Шуниьч в программе "После Футбола". – Но в перерыве мы договорились, что надо сыграть смелее, прессинговать, ведь у соперника недавно была игра.

Думаю, хорошо сыграли, но не успели забить. Все равно сыграли достойно и могли в худшем случае добиться ничьей.



Мне кажется, мы смогли заставить "Спартак" играть от обороны. Это психология. Когда ведешь 1:0, то всегда тяжело думать об атаке, больше – об обороне. Мы их хорошо накрывали, так что им было тяжело играть во втором тайме.



Думаю, если бы мы играли на новом стадионе, это могло бы помочь. И здесь была хорошая атмосфера, но на новой арене было бы еще больше эмоций, еще больше сил и мотивации у нас. Думаю, там могло бы сложиться все по-другому. Но что есть, то есть, ничего поменять не можем. Надеюсь, скоро будем на новом стадионе.