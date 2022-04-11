Капелло высказался об игре Дзюбы и Кокорина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба смог бы играть в чемпионате Италии. Также 75-летний специалист высказался об игре форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Думаю, Артем Дзюба смог бы заиграть в серии А в случае ухода из «Зенита» летом. Также я очень рад, что Кокорин провел 10 минут на поле в последнем матче за «Фиорентину», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Дзюба, которому в этом году исполнится 34 года, в текущем сезоне Тинькофф РПЛ сыграл за «Зенит» 23 матча, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

Кокорин вышел на замену на 86-й минуте матча 32-го тура серии А против «Наполи». В этом сезоне 31-летний россиянин провел за «Фиорентину» 7 матчей и сыграл в общей сложности 125 минут.