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Таранов признался, что всю карьеру мечтал играть на другой позиции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов признался, что всю карьеру мечтал играть на другой позиции и выполнять созидающую роль в игре.

«По сути, я всю осознанную карьеру отыграл на нелюбимой позиции. Никогда не видел себя в центре защиты. Ведь в общем понимании центральный защитник — жесткий, ведущий борьбу игрок. Кажется, я такими качествами особо не обладал никогда, уж точно они не были у меня ключевыми. Мне было интересно быть игроком разыгрывающим, создающим. Можно было сказать свое веское слово, что не хочу играть в центре обороны. Но тогда, вероятно, у меня не было бы и того, что получилось. Зато сейчас по любителям играю в нападении и получаю удовольствие, стоя впереди», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Таранов выступал за ЦСКА с 2002 года по 2008-й, а после перешел в «Крылья Советов», которые представлял с 2008 по 2018 годы. За ЦСКА экс-защитник провел 44 матча, в которых отметился единственным голом. Также на счету Таранова 248 матчей за «Крылья», восемь голов и три результативных передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/taranov-vsyu-osoznannuyu-kareru-ya-otygral-na-nelyubimoi-pozicii-nikogda-ne-videl-sebya-v-centre-zashity-250140/
Иван Таранов
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Личка назвал игроков «Оренбурга», которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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Квинси Промес

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