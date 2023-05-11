Таранов признался, что всю карьеру мечтал играть на другой позиции

Бывший защитник «Крыльев Советов» и ЦСКА Иван Таранов признался, что всю карьеру мечтал играть на другой позиции и выполнять созидающую роль в игре.

«По сути, я всю осознанную карьеру отыграл на нелюбимой позиции. Никогда не видел себя в центре защиты. Ведь в общем понимании центральный защитник — жесткий, ведущий борьбу игрок. Кажется, я такими качествами особо не обладал никогда, уж точно они не были у меня ключевыми. Мне было интересно быть игроком разыгрывающим, создающим. Можно было сказать свое веское слово, что не хочу играть в центре обороны. Но тогда, вероятно, у меня не было бы и того, что получилось. Зато сейчас по любителям играю в нападении и получаю удовольствие, стоя впереди», — приводит слова Таранова Metaratings.ru.

Таранов выступал за ЦСКА с 2002 года по 2008-й, а после перешел в «Крылья Советов», которые представлял с 2008 по 2018 годы. За ЦСКА экс-защитник провел 44 матча, в которых отметился единственным голом. Также на счету Таранова 248 матчей за «Крылья», восемь голов и три результативных передачи.