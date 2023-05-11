Чинквини: «Спартак» очень популярен в мире, но сейчас на вершине «Зенит»

Итальянский менеджер Оресте Чинквини ответил на вопрос, какой клуб популярнее в мире — «Спартак» или «Зенит».

«Спартак» очень популярен в мире, но в данный момент на вершине популярности именно «Зенит». «Зенит» — важный клуб, у них отличная тренировочная база, фантастический стадион. Организация на самом высшем уровне. Но я прекрасно помню, как еще много лет назад смотрел матчи «Спартака», у этого клуба очень большая история. До сих пор вспоминается игра Егора Титова в еврокубках. Так что для России это также важнейшая команда", — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

В матче 26-го тура против московского «Спартака» (3:2) команда Сергея Семака завоевала чемпионский титул в пятый раз подряд.