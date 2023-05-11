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Сегодня, 18:50

Личка назвал игроков «Оренбурга», которые могут покинуть команду в летнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что летом 2023 года команду могут покинуть восемь игроков.

«Сейчас в «Оренбурге» примерно восемь игроков, которые могут летом уйти. Они хорошо показали себя в Премьер-Лиге, продемонстрировали отличное качество, поэтому будут востребованы на рынке. Такие игроки, как Мансилья, Флорентин, Дима Воробьев, Эктов, Аюпов и другие. То есть это не только аргентинцы, но и российские футболисты. Думаю, плюс-минус восемь человек могут нас покинуть. Как бы мы не хотели всех отдавать, может быть такое, что они уйдут. Понятно, что мы не хотим этого, но я думаю, что некоторых игроков точно будет тяжело удержать. Конкурировать с более сильными в экономическом плане командами очень трудно. И все это понимают», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

На данный момент «Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 26 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-orenburga-nazval-igrokov-kotory-e-mogut-pokinut-komandu-v-letnee-transfernoe-okno/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

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П
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