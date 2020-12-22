Сын Андрея Тихонова рассказал, как на него влияет известность отца

Защитник «Химок» Михаил Тихонов рассказал о влиянии на него известности отца Андрея Тихонова. Он отметил, что старается абстрагироваться от этого.

«Это всегда давит. Надо стараться от этого абстрагироваться. От сравнений и упоминания отца никуда не денешься. Поэтому, когда стал в начале этого сезона попадать в заявку «Химок», понимал, что надо цепляться за шанс. Для меня не имеет значения, с кем играть и под чьим руководством. Надо просто выкладываться на поле в каждом матче и использовать любую возможность доказать, что соответствую уровню премьер-лиги.

Мы с ним можем обсудить прошедшую игру. Он иногда мне что-то подсказывает. Считаю, это нормально. Всегда полезны его советы даже не как тренера, а как отца", — цитируют Тихонова «Известия».

22-летний Тихонов выступает в составе «Химок» с 2019 года. В этом сезоне он провел 4 матча в РПЛ. Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов с 16 октября 2020 года является главным тренером «Астаны».