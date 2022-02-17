Зарема отреагировала на слова Газизова о желании подписать Кокорина: «Пусть еще массажиста возьмут и про расписку за незабитые голы не забудут»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова об интересе к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.

— Газизов, ранее неоднократно сообщавший о готовности приобрести у «Спартака» Урунова, сегодня заявил о желании приобрести Кокорина. Как вам эта новость?

— Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

В 2020 году Газизов занимал должность гендиректора в «Спартаке». За время его работы игроком московского клуба стал Кокорин, который впоследствии перешел в «Фиорентину».