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Сегодня, 12:56

«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве на два года

Иван Торопцев
Корреспондент
&amp;quot;Зенит&amp;quot; и &amp;quot;Бетис&amp;quot; - не только соперники, но и партнеры.
Фото Reuters

«Зенит» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве между командой из Санкт-Петербурга и «Бетисом».

Клубы будут вести работу над развитием и совместным продвижением инициатив в сфере защиты окружающей среды. После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены».

С 2021 года ФК «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадиона, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.

Вчера, 17 февраля, «Зенит» проиграл «Бетису» на своем поле со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля, начало — в 23.00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-17-zenit-i-betis-obedinyayut-usiliya-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya-i-zashchity-okruzhayushchey-sredy.htm

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Торино

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Тоттенхэм

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Юнайтед

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
12
9
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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