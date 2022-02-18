«Зенит» и «Бетис» заключили соглашение о сотрудничестве на два года

«Зенит» объявил о подписании соглашения о сотрудничестве между командой из Санкт-Петербурга и «Бетисом».

Клубы будут вести работу над развитием и совместным продвижением инициатив в сфере защиты окружающей среды. После подписания представителями клубов соглашения делегация «Бетиса» прошла по специальному экологическому маршруту «Газпром Арены».

С 2021 года ФК «Зенит» и «Газпром Арена» развивают программу эко-стадиона, реализуя проекты в области защиты окружающей среды, корпоративной социальной ответственности, переработки отходов, устойчивого потребления, энергосбережения, экологичной мобильности, нейтрализации климатических изменений и другие экологические инициативы.

Вчера, 17 февраля, «Зенит» проиграл «Бетису» на своем поле со счетом 2:3 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Ответная игра пройдет в Испании 24 февраля, начало — в 23.00 (мск).