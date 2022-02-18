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«Виктор просто не дотягивал до уровня армейцев». Ветеран ЦСКА — о переходе Васина в «Кайрат»

Владимир Пономарев отреагировал на переход защитника ЦСКА Виктора Васина в «Кайрат»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника ЦСКА Виктора Васина в казахстанский клуб «Кайрат».

«Очень правильное решение. Поставлю огромное количество плюсов за то, что отпустили парня. Виктор уже возрастной игрок. Последнее время он совершал очень много технических и тактических ошибок. Это свойственно ему. Он игрок такого класса, уровня. Армейцы поэтому и не занимали хорошие места, потому что нет классных игроков в обороне. Поэтому мы и опустились в турнирной таблице. Васин ушел в свой коллектив. Если он сам решился на переход, то это еще лучше. Если помогли, тоже неплохо. Во всяком случае он продлил свою футбольную карьеру. Да, он просто не дотягивал до уровня ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее, 17 февраля, стало известно, что защитник ЦСКА Виктор Васин перешел в «Кайрат». Контракт защитника с казахстанским клубом рассчитан на один год с возможность продления еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Васин провел шесть матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

Виктор Васин
ФК Кайрат
ФК ЦСКА (Москва)
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