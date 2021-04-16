Сухина покинул Дом футбола после заседания КДК

Начальник команды «Локомотив» Станислав Сухина покинул здание Российского футбольного союза (РФС) после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором должен быть рассмотрен скандал с его участием, произошедший во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Сотрудники «Локо» отказался от комментариев по поводу итогов заседания и уехал из офиса РФС на метро.

Также здание РФС покинул начальник команды «Спартак» Василий Козловцев. Как и Сухина, он был замечен в судейской — но не до, а после матча красно-белых с «Локомотивом». Козловцев также отказался от комментариев по поводу итогов заседания КДК.

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 июня.

Позднее появилось видео того, как перед матчем в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника красно-белых Василия Козловцева.

Напомним, что по регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

(Владимир Пушкарев)