Цаллагов: «Меня бабушка смотрит, родители, друзья. Думаете, хочу, чтобы они слышали, что мы специально «Зениту» проигрываем?»

Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов в большом интервью «СЭ» отреагировал на обвинения в адрес клуба с юга России в том, что он не оказывает сопротивления «Зениту» в очных матчах.

— Обидно слышать, что вы — фарм-клуб «Зенита» и сдаете ему игры?

— Пусть говорят, что хотят. Я выхожу на футбольное поле играть и выигрывать. Всегда. И сейчас распыляться на каждого... Всем же не докажешь. Что бы ни сказал — критика будет.

— Но что люди могут говорить, если счет становится 1:2 — и после этого «Сочи», до того игравший нормально, не проводит ни одной атаки?

— Объективно посмотрите на ресурс человеческий, на замены — есть разница? В мастерстве есть разница? Из всего этого так и складывается. Вот меня бабушка, допустим, смотрит по телевизору. Родители, друзья. Думаете, нам хочется проигрывать, а потом еще и слышать то, что об этом говорят? Понимаю, вы болельщик «Спартака».

— Это тут уж точно ни при чем.

— Мне кажется, все-таки чуть-чуть есть. Вы же не ставите так вопрос, когда «Спартак» нам проигрывает. Или тому же «Зениту» в декабре. Не говорите, что он бросил играть в конце.

А в нашем матче с «Зенитом», допустим, Бурмистров вскоре после гола попросил замену, поскольку его что-то по здоровью тревожило. У нас на инсайдах очень многое завязано, они выполняют огромный объем работы. Один из них, Жоаузинью, уже был травмирован и не мог участвовать в матче. Так все и получается. В первом тайме не забили то, что могли. Быстро пропустили после забитого гола. Не произошло бы этого — может, совсем иначе бы сложилось.

— Фоменко сказал, что так захотелось отстоять этот гол, что команда откатилась назад, а этого делать не надо было.

— Я сразу ребятам сказал, что нельзя нам сейчас на отбой играть, нужно продолжать играть так, как играли. Просто этот штрафной Ракицкого — и хорошее исполнение... Никому ничего не собираюсь доказывать — думаю, это неправильно. Но у каждого есть родственники, и они могут тоже сказать: «Что-то как-то подозрительно». И вот от них это хочется слышать меньше всего.

Когда человек начинает в чем-то ковыряться — всякое может себе напридумывать. Соответствует ли это действительности? Для меня очевидно — нет. Мы вышли на поле играть. И никто не хотел проигрывать. Вопрос ведь можно совсем по-другому поставить. Нас всех из «Зенита» убрали. Как думаете, должна быть дополнительная мотивация что-то этому клубу доказать?

— Должна быть.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.