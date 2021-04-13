В «Спартаке» объяснили видео с сотрудником клуба, заходящим в судейскую во время игры с «Локомотивом»

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал видео, на котором запечатлено, как перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:0) в судейскую комнату на «РЖД Арене» заходит человек, очень похожий на начальника красно-белых Василия Козловцева. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

«Я связался с Козловцевым. Он подтвердил, что заходил в судейскую после окончания матча. Он заходил для передачи кода подтверждения протокола. При этом, насколько мне известно, арбитр был не против. И не зафиксировал факт возможного нарушения регламента со стороны «Спартака».

Мы готовы подветрдить факт того, что Сухина был как минимум один раз до игры в судейской. И готовы подтвердить тот факт, что Козловцев заходил после игры", — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее «Спартак» обратился в КДК РФС в связи с тем, что перед матчем в судейской комнате побывал начальник «Локомотива» Станислав Сухина. Красно-белые выложили соответствующее видеодоказательство на своем YouTube-канале. 13 апреля дело Сухины должны были рассмотреть на заседании КДК РФС, но в итоге этот вопрос перенесли на пятницу, 16 июня.

(Константин Колмаков)