Цаллагов поблагодарил КраСаву за то, что тот не побоялся сказать об «Алании» то, что думал

Полузащитник «Сочи», воспитанник осетинского футбола Ибрагим Цаллагов в большом интервью «СЭ» тепло отозвался о своем бывшем партнере по самарским «Крыльям Советов», а ныне видеоблогере Евгении Савине и отдельно поблагодарил его за программу об «Алании».

— В «Крыльях» вы пересеклись с КраСавой, Евгением Савиным. Смотрите его видеоблог?

— Смотрю, конечно. Есть очень интересные выпуски. Он оголяет реальные проблемы нашего футбола. После выпуска про «Аланию» я написал ему: «Спасибо большое». Он сказал то, о чем многие умалчивают. Попытался, по крайней мере. Я это оценил.

— Могли ли представить себе, в кого Савин превратится?

— На поле он всегда старался и хотел, дурака на поле не валял, даже когда что-то не получалось. Всегда был общительным и камер никогда не стеснялся. Когда я увидел Савина на ТВ, подумал, что его карьера движется в этом направлении. Молодец! Нашел свою дорогу.

Частенько задумываюсь, что буду делать после карьеры игрока. Все-таки уже тридцать. Пока определенного ответа у меня нет. И очень приятно, когда видишь такие примеры, как КраСава. Потому что слишком много отрицательных примеров, а его история показала, что жизнь одной игрой не ограничивается и на ней не заканчивается. Он еще и связал приятное с полезным.

— Когда он приезжал делать программу о «Сочи», не говорили с ним на эту тему?

— Нет. Видно было, что у него все по минутам расписано. Тепло поздоровались — и все. Не скажу, что мы с ним какие-то близкие друзья. Но, когда его вижу, у меня только положительные эмоции.

(Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Цаллаговым можно прочитать здесь.