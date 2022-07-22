Любимов: «Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать»

Судья Артем Любимов отреагировал на критику главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

— Друзья же наверняка могут вам скинуть ссылку на комментарий, например, Леонида Слуцкого.

— Периодически такое возникает. Каждый может говорить и делать то, что он хочет. Конечно, я слышу какие-то слова в свой адрес. Но Слуцкий не руководитель департамента судейства, чью критику я должен воспринимать.

— И все-таки тот же Леонид Викторович нарочно пытается вывести арбитров из равновесия.

— Я не очень уверен, что у него это получается хорошо. Каким образом можно вывести? Обидными словами или огульной критикой?

— Слуцкий сказал после одного из игр, что вы допустили 23 ошибки.

— Ну а что после этого изменилось? Допустим меня больше не назначают на игры «Рубина». Дальше что?

— Ваше личное отношение к нему от этого не изменится?

— Я же говорил: не нужно ожидать от человека то, чего он не может дать. Если Слуцкий хотел так сказать, то так он и скажет. Я не ожидаю от Леонида Викторовича похвалы. Вообще вряд ли кто-то на флэш-интервью скажет без вопроса журналиста, что арбитр отработал прекрасный матч. Обычно вопрос журналиста по судейству изначально подразумевает эмоциональную негативную реакцию, но ни один тренер не скажет, что на поле рефери был лучшим. Судья принимает решения на поле, и оно всегда в одну или другую сторону, поэтому всегда будут недовольные. Надо воспринимать это как должное. Критика для судей неизбежна, — приводит слова Любимова «Спорт День за Днем».

Напомним, что по итогам прошлого сезона казанский клуб под руководством Слуцкого вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу.