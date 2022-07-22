Йевтич успешно перенес операцию в Лионе
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе, сообщает Telegram-канал клуба.
У 29-летнего швейцарского был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Операцию провел хирург, который оперировал в том числе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Срок восстановления игрока составит не менее шести месяцев.
Минувший сезон Йевтич провел в аренде у АЕКа. На его счету 20 матчей за греческий клуб, в которых сделал 5 результативных передач.
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|1
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|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
5
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|0
|1
|0
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|
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|
8
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|
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
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|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
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|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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