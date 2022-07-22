Йевтич успешно перенес операцию в Лионе

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе, сообщает Telegram-канал клуба.

У 29-летнего швейцарского был диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Операцию провел хирург, который оперировал в том числе форварда «Милана» Златана Ибрагимовича. Срок восстановления игрока составит не менее шести месяцев.

Минувший сезон Йевтич провел в аренде у АЕКа. На его счету 20 матчей за греческий клуб, в которых сделал 5 результативных передач.